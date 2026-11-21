LOS MOCHIS._ Un hombre sin vida y una camioneta con múltiples impactos de arma de fuego fueron localizados la mañana de este sábado 21 de noviembre a un costado de la carretera internacional México 15, en las inmediaciones del punto conocido como La Clayton, en el municipio de Ahome.
De acuerdo con los primeros reportes policiales, el cuerpo se encontraba tendido a la orilla de la rúa federal y portaba un chaleco táctico tipo pechera con estampado de camuflaje.
En el mismo perímetro fue asegurada una camioneta GMC Sierra blanca, de modelo reciente, la cual presentaba diversos impactos de bala.
Sobre las características de la víctima, que permanece en calidad de desconocida, se detalló que vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja y tenis negros.
Al lugar se movilizaron elementos de las corporaciones policiacas de Ahome y de Juan José Ríos, quienes acordonaron el área para preservar la escena en espera del personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de procesar el sitio y realizar el levantamiento de indicios.
Una vez concluidas las diligencias periciales, el cuerpo será trasladado a una funeraria de Los Mochis para quedar bajo resguardo hasta que sea identificado legalmente por sus familiares. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido ni mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.