LOS MOCHIS._ Un hombre sin vida y una camioneta con múltiples impactos de arma de fuego fueron localizados la mañana de este sábado 21 de noviembre a un costado de la carretera internacional México 15, en las inmediaciones del punto conocido como La Clayton, en el municipio de Ahome.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el cuerpo se encontraba tendido a la orilla de la rúa federal y portaba un chaleco táctico tipo pechera con estampado de camuflaje.

En el mismo perímetro fue asegurada una camioneta GMC Sierra blanca, de modelo reciente, la cual presentaba diversos impactos de bala.