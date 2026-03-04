$!Localizan cuerpo parcialmente carbonizado y envuelto en cobijas al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Bosques del Álamo, al norte de Culiacán. El cuerpo estaba envuelto en cobijas y parcialmente carbonizado.

De acuerdo con la información de autoridades en el sitio, se trata de un varón cuyo cuerpo fue cubierto y posteriormente incendiado; sin embargo, el fuego no lo consumió en su totalidad.

La identidad y características físicas de la víctima no han sido determinadas, debido a las condiciones en que fue encontrado.