$!Localizan cuerpo parcialmente carbonizado y envuelto en cobijas al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Bosques del Álamo, al norte de Culiacán. El cuerpo estaba envuelto en cobijas y parcialmente carbonizado.
De acuerdo con la información de autoridades en el sitio, se trata de un varón cuyo cuerpo fue cubierto y posteriormente incendiado; sin embargo, el fuego no lo consumió en su totalidad.
La identidad y características físicas de la víctima no han sido determinadas, debido a las condiciones en que fue encontrado.
El hallazgo se registró alrededor de las 7:30 horas sobre el bulevar Los Álamos, cerca de un predio ubicado al oriente de la avenida Álvaro Obregón. Elementos de la Guardia Nacional acudieron para acordonar y resguardar el área.
Peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para recabar indicios. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.