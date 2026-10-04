$!Localizan cuerpo putrefacto de un hombre dentro de un tambo al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Autoridades municipales y federales localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de un contenedor plástico, la tarde de este domingo.
El reporte del macabro hallazgo se emitió a las 17:00 horas, indicando la avenida Francisco Madero Herrera, muy cerca del camino al Basurón Municipal.
Desde el pasado jueves primero de octubre había sido reportado vía telefónica y de manera anónima, un contenedor con el cuerpo de un hombre y movilizó a elementos de todas las corporaciones que se avocaron a la búsqueda, pero no encontraron dicho contenedor.
Fue hasta la tarde de este domingo que el contenedor fue localizado, pero ahora con el cuerpo putrefacto y el contenedor resultó ser un tambo de plástico que se encontraba entre la meza y tirado a un costado de la mencionada avenida.
Al confirmar el hallazgo, policías municipales acordonaron y resguardaron la zona hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Personal funerario se encargó de trasladar los restos al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.