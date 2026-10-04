$!Localizan cuerpo putrefacto de un hombre dentro de un tambo al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ Autoridades municipales y federales localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de un contenedor plástico, la tarde de este domingo.

El reporte del macabro hallazgo se emitió a las 17:00 horas, indicando la avenida Francisco Madero Herrera, muy cerca del camino al Basurón Municipal.

Desde el pasado jueves primero de octubre había sido reportado vía telefónica y de manera anónima, un contenedor con el cuerpo de un hombre y movilizó a elementos de todas las corporaciones que se avocaron a la búsqueda, pero no encontraron dicho contenedor.