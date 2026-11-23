MAZATLÁN._ El cuerpo putrefacto de un hombre, que presentaba signos de violencia, fue localizado al interior de la cajuela de un automóvil Kia Río en color gris, que se encontraba estacionado afuera de una vivienda, en el fraccionamiento El Toreo.
El hallazgo se registró a las 20:00 horas, en la calle Mariano Ramos, luego de que vecinos reportaron un auto abandonado.
El hombre se encontraba atado de pies y manos, con la cara encintada y envuelto en plástico.
Luego de las diligencias por parte de peritos de la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue trasladado en una unidad del Semefo hacia sus instalaciones.