MAZATLÁN._ El cuerpo putrefacto de un hombre, que presentaba signos de violencia, fue localizado al interior de la cajuela de un automóvil Kia Río en color gris, que se encontraba estacionado afuera de una vivienda, en el fraccionamiento El Toreo.

El hallazgo se registró a las 20:00 horas, en la calle Mariano Ramos, luego de que vecinos reportaron un auto abandonado.