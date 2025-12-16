$!Localizan cuerpo sin vida con mensaje en Villa Juárez, Navolato

El cuerpo de una persona sin vida fue localizado la mañana de este martes en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, en el municipio de Navolato. El reporte a las autoridades se recibió a las 10:40 horas, alertando sobre un bulto sospechoso en las cercanías del Campo Paralelo 38, en un punto próximo a la carretera que conduce a la zona de Las Puentes.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Municipal confirmaron que se trataba de una víctima envuelta en material plástico. Sobre los restos, se encontró un pedazo de cartón con un mensaje escrito, cuyo contenido no fue revelado por las autoridades. Debido a las condiciones en las que se encontró el cuerpo, no fue posible determinar las características físicas de la persona ni su identidad en el lugar de los hechos.