$!Localizan cuerpo sin vida de un hombre a la altura de Agua Caliente, Concordia

El reporte del hallazgo se emitió a las 19:00 horas de este domingo, en el kilómetro 259 de la carretera Libre Tepic-Mazatlán, muy cerca de la comunidad de Agua Caliente de Gárate, Concordia.

CONCORDIA._ Sin vida y con huellas de violencia encuentran cuerpo de un hombre a la orilla de la Carretera México 15, muy cerca de la comunidad de Agua Caliente.

Automovilista que circulaban de norte a sur sobre la mencionada carretera reportaron el cuerpo tirado a un costado de la carpeta asfáltica, elementos de la Policía Municipal fueron comisionados para verificar el reporte y al localizar el cadáver acordonaron la zona.

Agentes de la Guardia Nacional División Carreteras abanderaron y regularon el paso vehicular durante las diligencias a cargo del personal de la Dirección General de Investigación Pericial Zon Sur.

El occiso quedó en calidad de desconocido y su cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense por personal de la funeraria de guardia donde se espera sea reclamado por sus familiares.