Localizan cuerpo sin vida en embarcadero de la Isla de la Piedra

MAZATLÁN. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este lunes entre embarcaciones atracadas en las inmediaciones del embarcadero de Isla de la Piedra, en Mazatlán.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el hallazgo movilizó a personal del Escuadrón de Salvamento Acuático (ESA) y de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), quienes lograron recuperar el cuerpo.

Según los primeros reportes, el ahora occiso habría sido visto la noche anterior por testigos, quienes señalaron que se arrojó al agua en aparente estado inconveniente, portando una mochila. En ese momento, los cuerpos de emergencia acudieron al llamado, pero no lograron ubicarlo.

Fue hasta la mañana del lunes que el cuerpo fue avistado flotando en la zona. Elementos del ESA lo rescataron y lo trasladaron a las instalaciones de la Cuarta Zona Naval, donde quedó a disposición de la Vicefiscalía Regional para el inicio de las diligencias correspondientes.

La víctima, aún no identificada, vestía una camisa negra, pantalón de mezclilla y portaba una mochila con piedras en su interior.