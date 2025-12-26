Seguridad
Localizan cuerpo sin vida en noria de Villa Juárez, Navolato

Integrantes del colectivo Madres en Lucha localizaron el cadáver de un hombre al interior de una noria en sindicatura de Villa Juárez
Noroeste Redacción
26/12/2025 14:35
El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana de este viernes en el fondo de una noria de aproximadamente siete metros de profundidad, en la colonia Tierra y Libertad, perteneciente a la sindicatura de Villa Juárez.

El hallazgo fue realizado alrededor de las 10:48 horas por integrantes del colectivo Madres en Lucha por tu regreso a casa, quienes realizaban labores de rastreo en un terreno baldío ubicado entre las calles Vicente Guerrero y Juan Carrasco. Al inspeccionar la estructura de captación de agua, las buscadoras visualizaron los restos y dieron aviso inmediato a las autoridades.

La víctima, quien aún no ha sido identificada, vestía un pantalón azul marino. Como señas particulares, se informó que cuenta con un tatuaje y una placa médica en el pie derecho.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para realizar las maniobras de recuperación. Debido a las condiciones del lugar, el personal especializado utilizó equipo de respiración autónoma para descender y extraer el cuerpo a la superficie.

Tras concluir las labores de rescate, peritos de la Fiscalía General del Estado dieron fe de los hechos y ordenaron el traslado del occiso al Servicio Médico Forense para realizar las diligencias de ley.

