$!Localizan cuerpo sin vida frente a la capilla de Malverde en Culiacán

CULIACÁN._ Minutos antes de la medianoche de este domingo, fue localizado el cuerpo de una persona, cuya identidad y sexo aún se desconocen, en el estacionamiento contiguo a la capilla de Malverde, en la colonia Centro Sinaloa.

El hallazgo se registró por la calle Independencia, entre las vialidades 16 de Septiembre y la Avenida Insurgentes, a unos metros de Palacio de Gobierno.

La víctima se encontraba envuelta en una manta de colores rojo y blanco. A un costado, las autoridades localizaron una cartulina con un mensaje, sin embargo, el contenido de este no fue precisado por las corporaciones de seguridad.