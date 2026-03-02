$!Localizan cuerpo sin vida frente a la capilla de Malverde en Culiacán

CULIACÁN._ Minutos antes de la medianoche de este domingo, fue localizado el cuerpo de una persona, cuya identidad y sexo aún se desconocen, en el estacionamiento contiguo a la capilla de Malverde, en la colonia Centro Sinaloa.
El hallazgo se registró por la calle Independencia, entre las vialidades 16 de Septiembre y la Avenida Insurgentes, a unos metros de Palacio de Gobierno.
La víctima se encontraba envuelta en una manta de colores rojo y blanco. A un costado, las autoridades localizaron una cartulina con un mensaje, sin embargo, el contenido de este no fue precisado por las corporaciones de seguridad.
Al sitio acudieron elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes confirmaron el hecho y procedieron a resguardar el área para preservar la escena. Posteriormente, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron para realizar las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y proceder con las labores de identificación oficial.