$!Localizan cuerpo sin vida y emplayado en el parque de las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una persona fue encontrada sin vida y emplayada en bolsas negras en la zona de mangle y maleza en el parque ubicado en las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán, la tarde de este viernes.

De acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, se trata del cuerpo de un hombre, al parecer ya en estado de descomposición.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona.