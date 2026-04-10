Seguridad
|
Inseguridad

Localizan cuerpo sin vida y emplayado en el parque de las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán

Según los primeros reportes, la víctima sería un hombre quien se encontraba en estado de descomposición
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/04/2026 17:39
10/04/2026 17:39

MAZATLÁN._ Una persona fue encontrada sin vida y emplayada en bolsas negras en la zona de mangle y maleza en el parque ubicado en las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán, la tarde de este viernes.

  • $!Localizan cuerpo sin vida y emplayado en el parque de las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán
  • $!Localizan cuerpo sin vida y emplayado en el parque de las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán

De acuerdo a los primeros reportes extraoficiales, se trata del cuerpo de un hombre, al parecer ya en estado de descomposición.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes acordonaron la zona.

  • $!Localizan cuerpo sin vida y emplayado en el parque de las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán
  • $!Localizan cuerpo sin vida y emplayado en el parque de las avenidas Grijalva y Juan Pablo II, en Mazatlán

Peritos de la Fiscalía General del Estado levantan las pruebas periciales y personal de Semefo se hace cargo del cuerpo.

#Violencia
#Homicidio
#Inseguridad
#Mazatlán
#Cuerpo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube