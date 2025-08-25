Localizan cuerpos putrefactos de tres personas en camioneta volcada en un dren de la autopista Mazatlán-Culiacán

ELOTA._ Hallan tres cuerpos en descomposición a bordo de un vehículo siniestrado en un dren en el kilómetro 83 de la maxipista Culiacán-Mazatlán; presumen que se trata de dos mujeres y un hombre.

El hallazgo se reportó a las 18:00 horas, donde reportaron una camioneta volcada en un arroyo debajo de un puente, en el kilómetro 83+500 de la autopista Mazatlán-Culiacán, muy cerca del entronque Tayoltita, Elota.

Se presume que la camioneta Nissan XTremer salió de la carretera y cayó a un arroyo crecido donde la corriente lo arrastró hasta dejarla volcada debajo de la carpeta asfáltica. Los tres pasajeros que viajaban en la unidad murieron al quedar atrapados y sumergidos bajo el agua.

Bomberos y elementos del Escuadrón de Rescate Acuático de Elota localizaron el vehículo luego de un operativo de búsqueda, al tener el reporte de las tres personas desaparecidas en el municipio.