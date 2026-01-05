Localizan dos armas largas con decenas de cartuchos en el poblado Casas Viejas, en Elota

Elementos del Ejército Mexicano localizaron y aseguraron dos armas largas de fuego con sus respectivos cargadores y decenas de cartuchos tras un reconocimiento terrestre en la comunidad de Casas Viejas, en el municipio de Elota.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el personal castrense se encontraba recorriendo el poblado a bordo de sus unidades oficiales y a pie cuando al lado de un cuerpo de agua fue localizado el armamento.

Los efectivos aseguraron dos armas largas, dos cargadores y 60 cartuchos. Todos los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

Las labores de aseguramiento fueron realizadas por elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.