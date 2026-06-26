Localizan dos cuerpos en avanzado estado de descomposición en costas de Navolato

Los restos en avanzado estado de descomposición de lo que presuntamente son dos personas fueron localizados la tarde de este viernes 26 de junio flotando en el mar, a la altura del campo pesquero El Castillo, al sur de Navolato.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 13:30 horas por integrantes del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras, quienes realizaban recorridos en la zona cuando observaron los cuerpos a la orilla del mar.

Las buscadoras dieron aviso a las autoridades mediante los canales correspondientes para que se iniciaran las diligencias.

Al sitio acudieron elementos de corporaciones de seguridad, así como agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes aseguraron el área para el procesamiento de la escena.

También fue necesaria la intervención de personal de rescate para recuperar los restos del agua y trasladarlos a tierra firme, debido a las condiciones en que fueron localizados.

De manera preliminar, las autoridades informaron que el avanzado estado de descomposición impidió establecer características físicas, vestimenta o algún otro dato que permita identificar a las víctimas en el lugar.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se les practicarán los estudios periciales y pruebas genéticas correspondientes para determinar su identidad y establecer las causas de muerte.