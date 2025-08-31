Localizan dos hombres sin vida durante las últimas horas del sábado en Navolato y Culiacán

La jornada violenta de este sábado 30 de agosto del 2025 cerró con el hallazgo de dos hombres sin vida en la zona centro de Sinaloa, en distintos hechos ocurridos en los municipios de Culiacán y Navolato.

El primero ocurrió en la ciudad capital del estado, alrededor de las 22:30. Fue en las inmediaciones de la avenida Federalismo, a la altura de la colonia Recursos Hidráulicos, cuando el cuerpo de un masculino fue hallado con las manos amarradas hacia la espalda, con heridas por disparos de arma de fuego y con una cartulina que tenía escrito un mensaje de contenido amenazante.

La identidad de la víctima no ha sido revelada pero es descrita de complexión regular y tez morena, de media estatura, vestía una playera azul, un pantalón de mezclilla y huaraches marrones.

Cabe señalar que durante la mañana de este viernes, en menos de 38 horas, otro masculino fue hallado asesinado en unas circunstancias similares y prácticamente en el mismo punto.

En lo que respecta en el municipio de Navolato, un hombre fue hallado sin vida alrededor de las 23:20 horas de este sábado en la colonia Las Vegas del Rastro, en la calle Río Tamazula y a unos metros de una iglesia. La víctima se encuentra sin identificar de momento.

Autoridades de seguridad, tanto policiales como militares, arribaron a ambos puntos para dar fe de los hechos y delimitar una zona en donde se registraron los hallazgos. Por su parte, los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron para realizar las diligencias que corresponden y los trabajos de campo.

Los cuerpos fueron trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia y entonces quedar bajo resguardo del Ministerio Público, a la espera de que sean identificados por sus familiares o tutores con su debido proceso legal.