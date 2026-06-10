$!Localizan dos vehículos robados en Culiacán tras denuncia anónima y realización de recorridos

Dos vehículos con reporte de robo vigente fueron recuperados en distintos puntos de Culiacán, luego de dos distintas acciones implementadas dentro del Operativo Contra el Robo de Vehículos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, una de las unidades fue localizada en la comunidad de Laguna Blanca, luego de que autoridades recibieran una denuncia anónima al 089 sobre una camioneta aparentemente abandonada.

Al acudir al sitio y verificar los datos del vehículo, personal de seguridad confirmó que se trataba de una camioneta Nissan, tipo pick-up y color rojo, con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada.

En una segunda acción, personal de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano localizó un automóvil robado durante recorridos de vigilancia realizados en el fraccionamiento Infonavit Barrancos, al sur de la ciudad.