$!Localizan e inhabilitan laboratorio clandestino de 2,500 metros cuadrados en Sanalona, Culiacán

Personal de seguridad e investigación federal localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina, de una superficie aproximadamente de 2 mil 500 metros cuadrados, en la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.
De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo estuvo a cargo de elementos de Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades indicaron que durante los recorridos no hallaron narcóticos ni sustancias químicas.
En el sitio incautaron un reactor de destilación con capacidad de 600 litros, cinco quemadores, dos tinas, tres tambos con capacidad de 500 litros cada uno, cinco ollas de peltre, un tanque de gas de 45 kilos, dos pinzas de presión y una pala para mezclar. A
demás, a 300 metros del punto asegurado se encontró un destilador de reactor.
Las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, para que hicieran las diligencias previo a su destrucción e inhabilitación, para impedir que fueran reutilizados.