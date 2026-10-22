$!Localizan e inhabilitan laboratorio clandestino de 2,500 metros cuadrados en Sanalona, Culiacán

Personal de seguridad e investigación federal localizó e inhabilitó un laboratorio clandestino para la producción de metanfetamina, de una superficie aproximadamente de 2 mil 500 metros cuadrados, en la sindicatura de Sanalona, al oriente de Culiacán.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el operativo estuvo a cargo de elementos de Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Las autoridades indicaron que durante los recorridos no hallaron narcóticos ni sustancias químicas.