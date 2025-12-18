Seguridad
Localizan el cuerpo de un hombre en el fraccionamiento ISSSTESIN, en Culiacán

El cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de plástico y una cobija junto a un vehículo sedán, frente a una vivienda, una calle de la Universidad Pedagógica del Estado
Un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en bolsas de plástico y una cobija, en las calles del fraccionamiento ISSSTESIN, al norte de Culiacán.

El cadáver fue localizado sobre la calle Segunda, cerca del bulevar Constelaciones y del bulevar Enrique Félix Castro, alrededor de las 10:00 horas de este jueves.

El hallazgo ocurrió a unos metros de las instalaciones de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, apenas a una calle de distancia.

Debido a las condiciones en que fue encontrada la víctima, aún no se han determinado su identidad ni sus características físicas.

El cuerpo estaba envuelto en plástico negro, asegurado con cinta y cubierto con una cobija color café.

La situación fue reportada por vecinos del sector, y elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron como primeros respondientes.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

