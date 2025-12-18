$!Localizan el cuerpo de un hombre en el fraccionamiento ISSSTESIN, en Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en bolsas de plástico y una cobija, en las calles del fraccionamiento ISSSTESIN, al norte de Culiacán. El cadáver fue localizado sobre la calle Segunda, cerca del bulevar Constelaciones y del bulevar Enrique Félix Castro, alrededor de las 10:00 horas de este jueves.

El hallazgo ocurrió a unos metros de las instalaciones de la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, apenas a una calle de distancia. Debido a las condiciones en que fue encontrada la víctima, aún no se han determinado su identidad ni sus características físicas.

El cuerpo estaba envuelto en plástico negro, asegurado con cinta y cubierto con una cobija color café.