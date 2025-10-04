$!Localizan el cuerpo de un hombre en la colonia Progreso, en Culiacán

Fue una denuncia anónima sobre la presencia de un hombre sin vida lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional quienes acudieron para dar fe del hecho.

El hallazgo se reportó alrededor de las 12:00 horas en un terreno baldío ubicado en el cruce de la calle Tercera y Colinas.

CULIACÁN._ El cuerpo de un hombre, en estado de descomposición, fue encontrado la mañana de este sábado 4 de octubre en un predio de la colonia Progreso, en Culiacán.

En el sitio, el personal castrense localizó el cadáver en avanzado estado de descomposición.

Se indicó que la identidad de la persona no ha sido determinada y tampoco se dio a conocer la vestimenta que portaba.

De momento, a la persona no se le encontraron signos de violencia, no obstante, será cuando se le apliquen los exámenes de necropsia cuando se determine la causa de su muerte.

Ante el hecho, los efectivos procedieron a desplegarse por la zona y delimitaron un área con cinta de precaución. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también arribaron para verificar y recabar datos del hallazgo.

Más tarde llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las labores de campo, mientras que policías de investigación se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El cadáver fue transportado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia que marca la ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que los familiares lo reconozcan y reclamen.