Localizan en Culiacán y Navolato siete vehículos robados

Durante operativos de vigilancia en diversos sectores, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron asegurar siete automóviles, entre los que destacan modelos recientes de este año
04/02/2026 08:12
CULIACÁN. _ En una acción dirigida a combatir el despojo de unidades motrices, elementos de seguridad estatal y federal lograron la ubicación y recuperación de siete vehículos que contaban con reporte de robo en los municipios de Culiacán y Navolato.

Entre el lote de unidades aseguradas destacan modelos recientes y vehículos de gama alta. De acuerdo con el reporte oficial, se recuperó un Nissan Versa 2017 rojo, una Hummer H2 2004 color tinto, un Jeep Renegade 2025 blanco y un Nissan Versa 2025, también blanco.

Asimismo, fueron asegurados un Kia Forte 2021 rojo, un Volkswagen Jetta 2020 blanco y un Acura MDX 2018 azul; este último presentaba alteraciones en su serie de identificación.

Tras el aseguramiento, los vehículos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. La autoridad ministerial iniciará las diligencias correspondientes para que los propietarios acreditados puedan reclamar y recuperar su patrimonio conforme a los procesos de ley.

En este despliegue participaron de forma coordinada efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y diversas corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.

