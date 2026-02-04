Localizan en Culiacán y Navolato siete vehículos robados

CULIACÁN. _ En una acción dirigida a combatir el despojo de unidades motrices, elementos de seguridad estatal y federal lograron la ubicación y recuperación de siete vehículos que contaban con reporte de robo en los municipios de Culiacán y Navolato.

Entre el lote de unidades aseguradas destacan modelos recientes y vehículos de gama alta. De acuerdo con el reporte oficial, se recuperó un Nissan Versa 2017 rojo, una Hummer H2 2004 color tinto, un Jeep Renegade 2025 blanco y un Nissan Versa 2025, también blanco.

Asimismo, fueron asegurados un Kia Forte 2021 rojo, un Volkswagen Jetta 2020 blanco y un Acura MDX 2018 azul; este último presentaba alteraciones en su serie de identificación.

Tras el aseguramiento, los vehículos fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. La autoridad ministerial iniciará las diligencias correspondientes para que los propietarios acreditados puedan reclamar y recuperar su patrimonio conforme a los procesos de ley.

En este despliegue participaron de forma coordinada efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y diversas corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno.