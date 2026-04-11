$!Localizan en el Infonavit El Conchi y en el Jabalíes 6 motocicletas robadas; hay 4 detenidos

Tras estos hechos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ubicó “focos rojos” en el Infonavit El Conchi y en el Infonavit Jabalíes, donde en el primero recuperaron cinco motocicletas con reporte de robo y hubo un detenido, en dos hechos por separado.

Una pareja de Durango, que vino a la Semana de la Moto, expuso en redes sociales que fue despojada de su unidad de dicha manera.

MAZATLÁN._ El robo y despojo a mano armada de motocicletas en el puerto está imparable.

A través de tres comunicados, la SSPM informó sobre la recuperación de seis motocicletas con reporte de robo y la captura a cuatro personas presuntamente relacionadas con el hecho.

En el Infonavit Jabalíes se recuperó una motocicleta con reporte de robo mediante un GPS que tenía la unidad y se capturó a tres presuntos asaltantes.



Recuperan en el Infonavit El Conchi, moto robada; hay un detenido

En el primer comunicado se informó que por su probable participación en el delito de robo de vehículo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre y lograron recuperar la unidad en la que circulaba.

La detención en flagrancia se registró en calles de El Conchi, luego de un seguimiento ininterrumpido por parte de agentes preventivos, quienes fueron alertados mediante un reporte ciudadano de la víctima.

Al arribar al sector, los policías ubicaron al presunto responsable y tras una inspección arrojó como resultado un reporte activo de robo en una motocicleta de la marca CF Moto, color gris con verde.

Minutos después, al lugar acudió la parte afectada, quien amplió la narración de los hechos e identificó plenamente al detenido.

El detenido es Alfonso “N”, quien fue puesto a disposición de la instancia competente, que determinará su situación jurídica.



Más motos robadas recuperadas en Infonavit El Conchi

En un segundo comunicado, la SSPM informó que durante recorridos de prevención y vigilancia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la recuperación de cuatro motocicletas con reporte de robo vigente en calles del Infonavit El Conchi.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSPM, las unidades se encontraban abandonadas y tiradas sobre el piso en un área de estacionamiento, lo que alertó a los agentes.

Los policías verificaron los números de serie de las motocicletas, confirmando que todas contaban con reporte de robo vigente.

Las unidades recuperadas son una motocicleta marca Honda color rojo, una Bajaj Pulsar color negro, otra Bajaj Pulsar azul con negro y una CF Moto color rojo.

Las motocicletas fueron trasladadas a la pensión, donde quedaron bajo resguardo, mientras personal de la Vicefiscalía se encarga de realizar las investigaciones.



También en el Infonavit Jabalíes

En un tercer comunicado, la SSPM informó que en atención a una denuncia ciudadana y gracias al seguimiento a través de un sistema de posicionamiento global (GPS), elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron recuperar una motocicleta con reporte de robo, además de detener a tres personas presuntamente relacionadas con el hecho.

De acuerdo con la información oficial, los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia en calles del fraccionamiento Tellerías, cuando fueron alertados sobre el robo de una motocicleta que estaba siendo monitoreada en tiempo real mediante GPS, por lo que se activó de inmediato un protocolo de localización.

Fue en calles del Infonavit Jabalíes donde los elementos municipales lograron ubicar la unidad, la cual portaba placas del estado de San Luis Potosí.

Al verificar el número de serie en la base de datos correspondiente, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente.

En el sitio también fueron detenidas tres personas, quienes fueron puestas a disposición de la autoridad competente junto con la motocicleta recuperada, a fin de que se determine su situación jurídica y se deslinden responsabilidades.



Recuperan en Villa Florida un automóvil con reporte de robo

En atención a un reporte ciudadano emitido a los números de emergencia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron ubicar y asegurar un automóvil con reporte de robo vigente.

La unidad, un vehículo de la marca Nissan color rojo, fue localizada estacionada en calles del fraccionamiento Villa Florida. Al arribar al sitio, los agentes se entrevistaron con una persona que manifestó ser el propietario del vehículo, quien además proporcionó información sobre lo ocurrido.

Como parte de los protocolos policiales, los elementos solicitaron la verificación del número de serie y placas, confirmando que el automóvil contaba con reporte activo de robo, así como una carpeta de investigación por este delito.

La unidad fue trasladada a la pensión correspondiente, donde quedó resguardada mientras se realizan los trámites legales. Será personal de la Vicefiscalía quien lleve a cabo el proceso para la devolución del vehículo a su legítimo propietario.