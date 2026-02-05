$!Localizan en Mazatlán a joven desaparecido en el Estado de México

MAZATLÁN._ Un joven que contaba con ficha activa de búsqueda desde noviembre pasado en Naucalpan, Estado de México, fue localizado con vida en el Ejido Caleritas, al sur de Mazatlán.

A través de un comunicado de la SSPM, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Región Sur, atendieron de manera oportuna un llamado de auxilio realizado por un hombre que contaba con ficha activa de búsqueda.

De acuerdo con la información oficial, el reporte fue recibido a través de los números de emergencia, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad hasta el Ejido Caleritas, donde se localizó al joven identificado como Francisco Emanuel, de 20 años.