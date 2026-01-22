Localizan en Mazatlán a menor con ficha de búsqueda activa

MAZATLÁN._ La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que en atención a un reporte ciudadano relacionado con un presunto conflicto familiar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del Grupo UNEPREVIF, lograron ubicar a una menor de edad que contaba con ficha de búsqueda activa.

De acuerdo al comunicado de la SSPM, la alerta movilizó al personal a las calles del fraccionamiento Pradera Dorada, donde al arribar fueron abordados por una mujer que informó que su hija, de 16 años de edad, se encontraba en el lugar, lo que permitió iniciar las diligencias correspondientes.

Derivado del trabajo integral realizado por la Unidad Especializada en Prevención de Violencia Familiar, la menor y su madre fueron trasladadas al Centro de Seguridad Ciudadana, donde quedaron a disposición de la instancia correspondiente, la cual será la encargada de determinar su situación legal.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa emitió la tarde de este jueves 22 de enero una cédula de búsqueda, la cual informó que la menor de 16 años desde las 16:30 horas del pasado miércoles 21 de enero había sido vista por última vez en el fraccionamiento Pradera, por lo que solicitaba el apoyo de todos para localizarla.