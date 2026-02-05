$!Localizan en Mazatlán a militar desaparecido en el Estado de México

Dio a conocer que ellos contactaron al colectivo Por las Voces sin Justicia A.C. de Mazátlan y gracias a la colaboración de ambos colectivos, le pasaron la ubicación exacta el pasado miércoles 4 de febrero, pero fue hasta esta mañana de este jueves 5 de febrero que nuevamente los contactó Francisco y pudieron localizarlo con vida.

El Colectivo Cimarrones Tijuana, en su página de Facebook, informó que este localización con vida fue gracias a una llamada a ellos y a la esposa del militar.

MAZATLÁN._ Francisco Emmanuel, de 20 años, militar activo de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien había sido privado de la libertad desde el 19 de diciembre de 2025 en Naucalpan, Estado de México, logró escapar de sus captores y fue localizado con vida en el Ejido Caleritas, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

Reporta la SSPM que ellos y la Comisión Estatal de Búsqueda atendieron el llamado de auxilio

La Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán informó en un comunicado que sus elementos, en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Región Sur, atendieron de manera oportuna un llamado de auxilio realizado por un hombre que contaba con ficha activa de búsqueda.

De acuerdo con su información, el reporte fue recibido a través de los números de emergencia, lo que movilizó a los cuerpos de seguridad hasta el Ejido Caleritas, donde se localizó a un joven identificado como Francisco Emmanuel, de 20 años de edad, quien era buscado desde noviembre en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

Al arribar al sitio, los elementos preventivos y personal especializado iniciaron las diligencias correspondientes, logrando ubicar y resguardar al joven, garantizando su integridad física.

Posteriormente, la persona fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, Región Sur, donde quedó bajo resguardo para continuar con las investigaciones y ampliar las diligencias relacionadas con los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal reitera el llamado a la ciudadanía para que continúe realizando reportes y denuncias a través de los números de emergencia, a fin de brindar atención oportuna y salvaguardar la integridad de la población.