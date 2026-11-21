La Comisión Nacional de Búsqueda confirmó la localización de dos jóvenes de 16 y 18 años en Sinaloa, a quienes el crimen organizado habría reclutado. El hallazgo ocurrió el 20 de noviembre, unas 12 horas después de que se reportó su desaparición.

El reporte de desaparición se recibió el 19 de noviembre, cuando el Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata activó sus protocolos de localización.

A las 08:48 horas del día 20, las autoridades recibieron una ubicación de referencia, y a las 11:56 horas la Guardia Nacional confirmó que ambos habían sido encontrados.

Al momento de la localización, los jóvenes vestían uniformes camuflados tipo militar y botas, prendas que suelen portar integrantes de grupos criminales en las zonas serranas de la entidad. Las autoridades no informaron si llevaban armas, cartuchos u otro equipo.

En la búsqueda participaron, además de la CNB y la GN, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la Secretaría de Gobernación, la coordinación interinstitucional y el intercambio de información en tiempo real resultaron determinantes para concretar la localización en ese plazo. Las dependencias no difundieron los nombres de los dos jóvenes ni detalles que permitan identificarlos.

El reclutamiento de jóvenes por células criminales se apoya en las redes sociales, que facilitan el contacto directo con las posibles víctimas. Los reclutadores recurren a falsas ofertas de trabajo que prometen salarios altos, prestaciones y pago de transporte hasta el lugar de contratación.

Muchas de las personas captadas advierten la naturaleza real de la oferta solo cuando llegan al punto de reunión o al estado indicado por los supuestos empleadores. El Gobierno federal aún no consigue frenar la circulación de esa publicidad engañosa en las plataformas digitales.