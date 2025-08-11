$!Localizan fosa clandestina con osamenta en Higueras del Conchi, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Una fosa clandestina que contenía al menos una osamenta fue localizada este lunes por integrantes del colectivo Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos, en una zona montañosa de la comunidad Higueras del Conchi, al oriente de Mazatlán.

El hallazgo se registró alrededor de las 11:30 horas, cuando las rastreadoras, acompañadas por personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, realizaban una jornada en las faldas de un cerro de la localidad. Durante la inspección, detectaron un terreno inestable y comenzaron a excavar manualmente tras identificar posibles indicios.