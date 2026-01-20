$!Localizan fosa con dos cuerpos semienterrados en Villa Juárez, Navolato

El hallazgo fue reportado por el Colectivo de búsqueda de personas Madres en Lucha por tu Regreso a Casa A.C., tras una jornada de rastreo, alrededor de las 14:00 horas.

Una fosa con dos cuerpos semienterrados fue localizada durante la tarde de este martes en la sindicatura Villa Juárez, municipio de Navolato.

El punto donde se encontró es en una zona de terracería en las inmediaciones de la colonia Villa Juárez, al sur de la sindicatura.

Según información compartida por el grupo de buscadoras, uno de los cuerpos estaba en estado de descomposición, con playera blanca y pantalón de mezclilla, además de calcetines negro.

En la búsqueda, el colectivo estuvo acompañado por agentes de la Fiscalía General del Estado y Policía de Investigación, quienes procedieron al peritaje y levantamiento de los restos.