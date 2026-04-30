$!Localizan hielera con restos humanos en sector Santa Fe de Culiacán

CULIACÁN. _ Una hielera con restos humanos fue localizada la mañana de este jueves 30 de abril en la colonia Los Cerritos, perteneciente al sector Santa Fe, en la zona norte de la ciudad.
El hallazgo se reportó a las autoridades alrededor de las 8:00 horas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al sitio y confirmaron la presencia del objeto entre el bulevar de Las Amapas y De Los Olivos.
El contenedor, de color blanco, fue dejado bajo la sombra de unos árboles, a un costado de un predio delimitado con malla metálica.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado el contenido exacto ni la identidad de la víctima. Personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las pruebas correspondientes.
El área permaneció resguardada por efectivos federales durante el desarrollo de las indagatorias iniciales.