$!Localizan hielera con restos humanos en sector Santa Fe de Culiacán

CULIACÁN. _ Una hielera con restos humanos fue localizada la mañana de este jueves 30 de abril en la colonia Los Cerritos, perteneciente al sector Santa Fe, en la zona norte de la ciudad.

El hallazgo se reportó a las autoridades alrededor de las 8:00 horas, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) arribaron al sitio y confirmaron la presencia del objeto entre el bulevar de Las Amapas y De Los Olivos.