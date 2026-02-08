Localizan hielera con restos humanos y mensaje en carretera de Elota

El cuerpo de un hombre sin vida, colocado en el interior de una hielera y con un mensaje a un costado, fue localizado durante la madrugada de este domingo sobre la autopista Mazatlán-Culiacán, en el municipio de Elota.

El hecho se registró durante las primeras horas de este 8 de febrero, a la altura del kilómetro 99, en las inmediaciones del poblado Pueblo Nuevo.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, fueron automovilistas quienes realizaron el hallazgo y dieron aviso a elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en una base ubicada a varios kilómetros del lugar.

Al acudir al punto señalado, los efectivos confirmaron la presencia de una hielera que contenía los restos de un hombre, así como un mensaje colocado a un costado y con firma de un grupo del crimen organizado.

El hecho fue notificado a las autoridades a través del sistema C4i para la intervención de las instancias correspondientes. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para realizar las diligencias de campo y el levantamiento de indicios.

Los restos del cuerpo fueron trasladados al Servicio Médico Forense en la ciudad de Mazatlán, donde se le aplicarán los exámenes de necropsia pertinentes y permanecerá en espera de su identificación oficial.

Este hallazgo es el tercero de forma similar que se registra en menos de una semana en el municipio de Elota, puesto que el pasado 3 de febrero se reportó la localización de restos humanos en una hielera en la carretera estatal La Cruz-Potrerillos del Norote, mientras que un segundo se registró el día 5 de éste mes, en las inmediaciones de la misma carretera.