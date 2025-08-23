$!Localizan hombre asesinado a balazos a las orillas de un canal de Bachigualato, en Culiacán

Asesinado a balazos fue hallado un hombre durante la mañana de este sábado 23 de agosto, a las orillas de un canal de riego de la colonia Bachigualato, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se reportó a las 7:15 horas, sobre el camino de terracería Miguel Hidalgo, el cual conduce en paralelo con la obra hidráulica conocida como Cañedo, en los límites con la colonia Alto Bachigualato. Fueron vecinos del sector los que llamaron al número de emergencias 9-1-1 para alertar a las autoridades sobre el homicidio.

La víctima aún no ha sido identificada pero lo describen como un masculino de entre 20 y 25 años de edad, era de complexión regular y tez morena, llevaba puesto una camisa negra con letras blancas grabadas en la espalda, un pantalón de mezclilla azul y tenis negros.