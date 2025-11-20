$!Localizan hombre asesinado dentro del panteón Bacurimi, al poniente de Culiacán

Asesinado a balazos fue encontrado un hombre la tarde-noche de este jueves 20 de noviembre dentro del panteón del sector Bacurimi, en la sindicatura de Culiacancito, al poniente de Culiacán.
El hecho se reportó alrededor de las 17:00 horas en el cementerio que se localiza frente a la carretera Culiacán-Culiacancito.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva se movilizaron y entraron al panteón en búsqueda de indicios pues se habían reportado detonaciones de arma de fuego. Fue en medio de las tumbas donde los agentes preventivos encontraron el cuerpo de la víctima recostado con impactos de bala.
La identidad de la víctima no ha sido revelada, no obstante lo describen como un masculino de complexión regular y de tez morena clara, el cual vestía una playera roja, pantalón de mezclilla azul claro y tenis blancos con rayas negras.
También refieren que tenía un tatuaje de unas letras en ambos brazos, así como en la parte del hombro.
La zona fue asegurada y acordonada con la cinta amarilla de precaución. Los peritos y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.