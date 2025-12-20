$!Localizan hombre asesinado y con las extremidades amarradas en el entronque con la carretera La 20, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Con huellas de violencia y amarrado de las extremidades fue hallado un hombre sin vida la mañana de este sábado en el entronque de la carretera la 20 y la Culiacán-Eldorado, al sur de la capital sinaloense.
El hecho se reportó durante las primeras horas de este 20 de diciembre, alrededor de las 7:00 horas. Un reporte anónimo sobre una persona tirada en el cruce de ambas carreteras provocó la movilización de elementos de seguridad.
Efectivos de la Guardia Nacional dieron fe del hecho al encontrar al hombre asesinado en dicho punto. La víctima se encontró con el rostro cubierto con cinta adhesiva, de las manos y pies atados con mecate y con evidentes huellas de tortura.
La identidad no ha sido revelada, pero lo describen como masculino de aproximadamente 30 años de edad, de complexión regular y tez morena, cabello ondulado castaño claro, vestía una camisa roja, pantalón de mezclilla azul y una calceta negra.
El área fue acordonada con cinta amarilla de precaución. Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.
Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley para luego ser identificado por sus familiares.