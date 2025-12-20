$!Localizan hombre asesinado y con las extremidades amarradas en el entronque con la carretera La 20, al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Con huellas de violencia y amarrado de las extremidades fue hallado un hombre sin vida la mañana de este sábado en el entronque de la carretera la 20 y la Culiacán-Eldorado, al sur de la capital sinaloense.

El hecho se reportó durante las primeras horas de este 20 de diciembre, alrededor de las 7:00 horas. Un reporte anónimo sobre una persona tirada en el cruce de ambas carreteras provocó la movilización de elementos de seguridad.

Efectivos de la Guardia Nacional dieron fe del hecho al encontrar al hombre asesinado en dicho punto. La víctima se encontró con el rostro cubierto con cinta adhesiva, de las manos y pies atados con mecate y con evidentes huellas de tortura.