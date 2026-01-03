$!Localizan lobo marino sin vida en la zona de playa de Mazatlán

MAZATLÁN._ Durante recorridos de vigilancia preventiva, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, asignados al Escuadrón de Salvamento Acuático, localizaron un lobo marino sin vida sobre la arena de la playa.

De acuerdo a un comunicado, con el objetivo de evitar una mala impresión entre los bañistas, así como posibles olores y afectaciones a la imagen del destino turístico, el comandante del grupo de salvavidas, Gustavo Espinoza, informó que se procedió a sepultar el cuerpo del mamífero marino en la zona.