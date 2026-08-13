Localizan manta con mensaje dirigido a mando militar en el sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Una manta con un mensaje atribuido a una facción del crimen organizado y dirigido a un presunto mando del Ejército Mexicano fue localizada la mañana de este jueves 13 de agosto en la zona sur de Culiacán.

El hecho ocurrió sobre la estructura de un puente peatonal ubicado en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y el bulevar México 68, en el sector Montebello, una vialidad caracterizada por el elevado flujo vehicular.

Transeúntes que circulaban por el lugar detectaron la lona alrededor de las 6:30 horas y alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia. El contenido del mensaje hace referencia a la pugna que mantienen grupos delictivos en la región desde 2024 y señala de manera directa a un elemento de las Fuerzas Armadas.

Tras el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad se trasladaron al sitio para retirar la lona de la vía pública y ponerla a disposición de la autoridad correspondiente.