Localizan mantas con mensajes en Culiacán durante la mañana de este viernes

CULIACÁN. _ Durante la madrugada de este viernes, diversas mantas con mensajes atribuidos a grupos de la delincuencia organizada fueron colocadas en puntos de la ciudad, lo que generó el rápido despliegue de corporaciones de seguridad para su retiro inmediato.

De acuerdo con los reportes, los hallazgos se registraron en el puente que conecta la prolongación Álvaro Obregón y La Costerita, en el sector sur, así como en la estructura vial del sector UadeO, sobre el bulevar Lola Beltrán.

Los primeros informes detallan que una de las lonas contenía múltiples fotografías, mientras que la segunda presentaba textos atribuidos a grupos delictivos. Tras el reporte de los mensajes, elementos policiales acudieron a los sitios referidos para quitar los objetos y asegurar el área.