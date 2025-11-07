$!Localizan osamenta en hacienda abandonada del complejo Huertos del Pedregal, en Culiacán

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos localizaron una osamenta en una hacienda abandonada dentro del complejo Huertos del Pedregal, en Culiacán.
El hallazgo se registró en una de las últimas propiedades del conjunto, junto a una barda que colinda con una zona de maleza. Las buscadoras ingresaron por una puerta trasera de la hacienda, donde ubicaron los restos óseos presuntamente correspondientes a dos personas.
Al sitio acudieron elementos de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes para determinar la cantidad de cuerpos y las causas del deceso.
El área fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, mientras personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los restos bajo la supervisión de un antropólogo forense.
El hallazgo se registró a unos metros de la calle Huertos, la vialidad principal del complejo. De acuerdo con los reportes, se trata del segundo hallazgo del día, ya que por la mañana fue localizada otra osamenta en el sector La Primavera.