$!Localizan osamenta en hacienda abandonada del complejo Huertos del Pedregal, en Culiacán

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Padres y Madres de Hijos Desaparecidos localizaron una osamenta en una hacienda abandonada dentro del complejo Huertos del Pedregal, en Culiacán.

El hallazgo se registró en una de las últimas propiedades del conjunto, junto a una barda que colinda con una zona de maleza. Las buscadoras ingresaron por una puerta trasera de la hacienda, donde ubicaron los restos óseos presuntamente correspondientes a dos personas.