$!Localizan osamenta en un domicilio de la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán

Una osamenta humana fue localizada al interior de un domicilio en la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán, luego de que autoridades llevaran a cabo un cateo derivado de reportes ciudadanos.
El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la Calle Jazmín, entre la Avenida 21 de Marzo y la Avenida 12 de Octubre, donde vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de olores desagradables provenientes del lugar.
Tras la denuncia, elementos de la Fiscalía General del Estado, junto con personal Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se trasladaron al sitio y, al confirmar la situación, se ejecutó una orden de cateo para inspeccionar el domicilio.
Durante las diligencias, las autoridades utilizaron equipo de excavación, ya que se presumía que los restos se encontraban enterrados dentro del inmueble.
Al realizar las labores, se confirmó que se trataba de una osamenta humana; sin embargo, debido a las condiciones en las que fue localizada, no fue posible determinar de inmediato características físicas ni la identidad de la víctima.
El domicilio ya había sido vandalizado y atacado a balazos en ocasiones anteriores, según versiones recabadas en el lugar.
Elementos de investigación y periciales mantienen acordonada la zona y continúan con los trabajos de campo para el levantamiento de los restos e integración de la carpeta de investigación.