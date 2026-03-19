$!Localizan osamenta en un domicilio de la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán

Una osamenta humana fue localizada al interior de un domicilio en la Colonia 10 de Mayo, en Culiacán, luego de que autoridades llevaran a cabo un cateo derivado de reportes ciudadanos. El hallazgo ocurrió en un inmueble ubicado sobre la Calle Jazmín, entre la Avenida 21 de Marzo y la Avenida 12 de Octubre, donde vecinos alertaron a las autoridades por la presencia de olores desagradables provenientes del lugar.

Tras la denuncia, elementos de la Fiscalía General del Estado, junto con personal Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se trasladaron al sitio y, al confirmar la situación, se ejecutó una orden de cateo para inspeccionar el domicilio. Durante las diligencias, las autoridades utilizaron equipo de excavación, ya que se presumía que los restos se encontraban enterrados dentro del inmueble.