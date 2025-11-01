Localizan osamenta en un terreno agrícola de La Palma, en Navolato

La mañana de este sábado 1 de noviembre se registró el hallazgo de un cráneo y varios restos óseos en una zona agrícola perteneciente a la sindicatura de Villa Ángel Flores, conocida como La Palma, en el municipio de Navolato.

El reporte fue realizado alrededor de las 11:00 horas cuando integrantes de un colectivo de búsqueda localizaron los restos humanos esparcidos sobre la tierra.

La zona se ubica a unos cuantos metros al poniente de la carretera que conecta Vitaruto con La Palma, aproximadamente a un kilómetro al surponiente del ejido San Blas, junto a un dren que conecta la comunidad de Santa Fe.

Al momento del hallazgo se dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911, por lo que la zona fue asegurada por elementos policiales mientras se realizaban los trabajos periciales correspondientes.

Cabe señalar que aún se desconoce la identidad de la persona fallecida, así como el sexo, edad o vestimenta que portaba al momento de su muerte.

Tampoco se ha determinado si el hallazgo está relacionado con un homicidio o por causas naturales.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió para dar fe de los hechos y coordinar el levantamiento de los restos.

Al final, las osamentas fueron trasladadas hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas correspondientes para determinar las causas del deceso y confirmar si existen indicios de violencia.

Mientras tanto, los colectivos continuarán con la búsqueda en los alrededores en espera de localizar más evidencias relacionadas, pues no se descarta que pueda haber más restos enterrados en la zona.