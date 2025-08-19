Localizan osamenta humana en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Una osamenta humana fue localizada la tarde de este martes en un predio rural de la sindicatura de Aguaruto, al poniente de Culiacán, durante una búsqueda realizada por el colectivo Sabuesos Guerreras.

El hallazgo se registró alrededor de las 12:40 horas en las inmediaciones de las calles Las Glorias y Juan Pablo, en una zona de terracería. Tras ubicar los restos, las buscadoras notificaron a las autoridades para iniciar el protocolo correspondiente.

Peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para llevar a cabo el procesamiento de la escena. Tras recabar evidencia y realizar el levantamiento, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis e identificación.