$!Localizan otro cadáver cubierto con plástico en Lomas del Boulevard, en Culiacán

La mañana de este viernes fue localizado un cadáver envuelto en plástico en calles de la colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 9:00 horas, convirtiéndose en el segundo caso similar en menos de una hora, luego de que otro cuerpo fuera encontrado a las 8:15 en la colonia Libertad.
Este segundo hecho ocurrió sobre la calle Río Amazonas, entre Río Nilo y Río Danubio, cerca de un supermercado de la zona.
Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en arribar y acordonaron el área, mientras que minutos después se sumaron agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar y no se han dado a conocer sus características físicas.