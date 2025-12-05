$!Localizan otro cadáver cubierto con plástico en Lomas del Boulevard, en Culiacán

La mañana de este viernes fue localizado un cadáver envuelto en plástico en calles de la colonia Lomas del Boulevard, al poniente de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 9:00 horas, convirtiéndose en el segundo caso similar en menos de una hora, luego de que otro cuerpo fuera encontrado a las 8:15 en la colonia Libertad.