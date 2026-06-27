Localizan otro hombre asesinado en camino de terracería del poblado Pitallón, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado sin vida la noche de este sábado 27 de junio en un camino de terracería ubicado en las inmediaciones del poblado El Pitallón, al norte de Culiacán, en el mismo sitio donde un día antes fue abandonado otro cuerpo.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 19:00 horas sobre el camino que comunica a la comunidad de El Pitallón con Granjas Silvia, cerca del Seminario de Culiacán, lo que movilizó a elementos de seguridad hasta el lugar.

Al arribar, elementos del Ejército Mexicano confirmaron la presencia del cuerpo de un hombre sin vida, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima era de tez morena y complexión delgada. Vestía una camisa negra de manga larga y tenía las manos atadas.

Además, el cuerpo fue localizado envuelto en una cobija de color rosa, presentando evidentes signos de violencia. Hasta el momento no ha sido identificado.

Este hallazgo ocurrió apenas un día después de que, en ese mismo punto, fue localizado otro hombre asesinado, quien estaba envuelto en una colchoneta y también presentaba huellas de violencia.