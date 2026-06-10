Localizan restos de 4 personas dentro de costales en Emiliano Zapata, en Culiacán

CULIACÁN._ Restos humanos correspondientes a cuatro personas fueron localizados durante la noche de este miércoles 10 de junio en las inmediaciones de la comunidad de Pueblos Unidos, perteneciente a la sindicatura de Emiliano Zapata, al sur de Culiacán.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 19:30 horas sobre un camino de terracería cercano a un canal pluvial que comunica hacia la comunidad de Oso Viejo.

De acuerdo con los primeros informes, en el sitio fueron encontrados cuatro cuerpos abandonados dentro de costales a un costado de la vialidad.

Las autoridades señalaron de manera preliminar que los restos se encontraban en avanzado estado de descomposición, al grado de que algunos presentaban características cercanas a osamentas.

Tras el reporte, elementos de seguridad se movilizaron al lugar y procedieron a resguardar la escena para preservar posibles evidencias.

Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos humanos.

Hasta el momento no se han dado a conocer características físicas de las víctimas ni se ha establecido cuánto tiempo tenían en el lugar.

Los restos serán trasladados al Servicio Médico Forense, donde se realizarán estudios genéticos y pruebas de ADN para intentar determinar la identidad de las cuatro personas localizadas.