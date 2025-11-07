Seguridad
Colectivos de búsqueda

Localizan restos humanos cerca del dique de La Primavera en Culiacán

Colectivo Voces Unidas por la Vida halló restos humanos con ropa deportiva en zona de terracería cercana al dique de La Primavera. Fiscalía realizó diligencias y aseguró el área
Noroeste Redacción
07/11/2025 11:28
CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida localizaron la mañana de este viernes restos humanos en una zona de terracería cercana al dique de La Primavera, en el sur de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas durante un recorrido de búsqueda organizado por colectivos locales.

Los restos fueron encontrados entre la maleza, acompañados de prendas de vestir: un short deportivo azul marino, una playera de manga larga, bóxer y tenis.

$!Localizan restos humanos cerca del dique de La Primavera en Culiacán

Tras el descubrimiento, los integrantes del colectivo solicitaron apoyo de las corporaciones policiacas. La Fiscalía General del Estado delimitó la zona y realizó las diligencias correspondientes para el traslado de los restos y las prendas.

#Culiacán
#Seguridad
#Restos humanos
