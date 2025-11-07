$!Localizan restos humanos cerca del dique de La Primavera en Culiacán

CULIACÁN. _ Integrantes del colectivo Voces Unidas por la Vida localizaron la mañana de este viernes restos humanos en una zona de terracería cercana al dique de La Primavera, en el sur de Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 10:30 horas durante un recorrido de búsqueda organizado por colectivos locales.

Los restos fueron encontrados entre la maleza, acompañados de prendas de vestir: un short deportivo azul marino, una playera de manga larga, bóxer y tenis.