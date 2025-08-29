$!Localizan restos humanos en bolsa negra en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Restos humanos fueron localizados la mañana de este viernes dentro de una bolsa de plástico negra, abandonada en la plazuela principal de la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 8:00 horas, en el cruce de las calles Agustina Ramírez y Juan Banderas, tras una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades.
Elementos del Ejército Mexicano fueron los primeros en arribar al sitio y, tras confirmar que se trataba de restos humanos, aseguraron el área y desplegaron un operativo de vigilancia.
Posteriormente, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias.
Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima, ni se han determinado sus características físicas debido al estado en el que fueron encontrados los restos. Estos serán trasladados al Servicio Médico Forense, donde se aplicarán pruebas genéticas para establecer su identidad.