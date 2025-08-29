$!Localizan restos humanos en bolsa negra en Tepuche, Culiacán

CULIACÁN. _ Restos humanos fueron localizados la mañana de este viernes dentro de una bolsa de plástico negra, abandonada en la plazuela principal de la sindicatura de Tepuche, ubicada al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 8:00 horas, en el cruce de las calles Agustina Ramírez y Juan Banderas, tras una llamada anónima al número de emergencias 9-1-1 que alertó a las autoridades.