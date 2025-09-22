Localizan restos humanos en fosa clandestina de Culiacán

CULIACÁN. _ El hallazgo de restos humanos en estado de descomposición se registró esta mañana en una fosa clandestina, ubicada en terrenos de cultivo aledaños a la Maxipista Culiacán-Mazatlán, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica. La persona, cuya identidad no ha sido establecida, al parecer es un hombre.

El descubrimiento, reportado cerca de las 8:30 horas, movilizó a personal de la fiscalía y peritos forenses, quienes acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los restos, que presentaban un avanzado estado de descomposición, se encontraban semienterrados y, a simple vista, se observó que la víctima vestía pantalón de mezclilla oscuro, una playera café de la marca Boy London y tenis negros.

Los restos óseos, junto con la evidencia recuperada en el sitio, fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para los análisis de ADN y estudios de identificación. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias de los hechos y la identidad de la persona.