$!Localizan restos humanos en sector Feria Ganadera de Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una jornada de búsqueda realizada la mañana de este viernes 6 de febrero, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, en colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, localizaron restos óseos y prendas de vestir en un predio enmontado del sector Feria Ganadera, al sur de la capital sinaloense.

El hallazgo se registró en las inmediaciones de una plaza comercial y el Canal 7, específicamente en un terreno aledaño al bulevar Las Torres, en el sector Barrancos.

En el sitio, las buscadoras y autoridades recolectaron un cráneo humano, vértebras y un fémur, además de una playera azul y un pantalón de mezclilla.