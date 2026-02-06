$!Localizan restos humanos en sector Feria Ganadera de Culiacán

CULIACÁN. _ Durante una jornada de búsqueda realizada la mañana de este viernes 6 de febrero, integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras, en colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, localizaron restos óseos y prendas de vestir en un predio enmontado del sector Feria Ganadera, al sur de la capital sinaloense.
El hallazgo se registró en las inmediaciones de una plaza comercial y el Canal 7, específicamente en un terreno aledaño al bulevar Las Torres, en el sector Barrancos.
En el sitio, las buscadoras y autoridades recolectaron un cráneo humano, vértebras y un fémur, además de una playera azul y un pantalón de mezclilla.
Por las características de las evidencias encontradas, se presume que los restos pertenecen a por lo menos una persona, cuya identidad y causas de muerte aún no han sido establecidas por las autoridades correspondientes.
Personal de la Dirección General de Investigación Pericial y agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron los trabajos de campo para el traslado de los restos al Servicio Médico Forense, donde se realizarán las pruebas de ley para su identificación.