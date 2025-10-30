$!Localizan restos humanos en un poblado de Tepuche, en Culiacán

CULIACÁN._ Partes de un cuerpo humano fueron localizadas la tarde de este jueves 30 de octubre en el poblado de Agua Blanca, perteneciente a la sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

El hallazgo se confirmó alrededor de las 14:00 horas, cuando personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y elementos del Ejército Mexicano ubicaron los restos en las inmediaciones de dicho poblado.

La zona fue asegurada para permitir el trabajo de agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado.

Según las primeras investigaciones, los restos podrían corresponder a un joven que se encontraba desaparecido tras haber sido privado de su libertad en días recientes.

La víctima sería un joven identificado como Abraham “N”, quien contaba con ficha de búsqueda elaborada por sus familiares y conocidos.

Su desaparición ocurrió el pasado martes 28 de octubre, cuando fue privado de la libertad por un grupo armado que también asesinó a otro joven identificado como Pedro Luis “N”, de 18 años, en el sector de Los Ciruelos, a unos 4 kilómetros del ejido La Limita de Hitaje.