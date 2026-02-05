Localizan restos humanos en una hielera en Elota; es el segundo hallazgo en la semana

ELOTA. _ Los restos de una persona dentro de una hielera fueron localizados la mañana de este jueves en las inmediaciones de la Carretera Estatal que conduce de La Cruz a Potrerillos del Norote, en el municipio de Elota.

El hallazgo se registró aproximadamente a la altura del kilómetro 3+500 de la citada vía de comunicación.

Cabe señalar que este hallazgo se suma a un segundo caso en lo que va de la semana, en el que se encontraron restos humanos depositados en contenedores similares dentro del municipio. El pasado 3 de febrero fueron localizadas hieleras con restos humanos y un mensaje atribuido al crimen organizado sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos.