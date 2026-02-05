Seguridad
|
Hallazgo violento

Localizan restos humanos en una hielera en Elota; es el segundo hallazgo en la semana

El hallazgo se registró en las inmediaciones de la carretera estatal que va de La Cruz a Potrerillos del Norote y se suma a otro caso de la semana, en el que se encontraron restos humanos en contenedores similares dentro del municipio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/02/2026 09:27
05/02/2026 09:27

ELOTA. _ Los restos de una persona dentro de una hielera fueron localizados la mañana de este jueves en las inmediaciones de la Carretera Estatal que conduce de La Cruz a Potrerillos del Norote, en el municipio de Elota.

El hallazgo se registró aproximadamente a la altura del kilómetro 3+500 de la citada vía de comunicación.

Cabe señalar que este hallazgo se suma a un segundo caso en lo que va de la semana, en el que se encontraron restos humanos depositados en contenedores similares dentro del municipio. El pasado 3 de febrero fueron localizadas hieleras con restos humanos y un mensaje atribuido al crimen organizado sobre la carretera estatal La Cruz–Potrerillos.

Al sitio arribaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y efectivos de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo de resguardar el área y dar fe de los hechos.

Las autoridades locales no han proporcionado hasta el momento la identidad de la víctima ni se han reportado detenciones relacionadas con este suceso.

#Violencia
#Seguridad
#Restos humanos
#Elota
#Sinaloa
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube