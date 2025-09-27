Localizan restos humanos envueltos en bolsas en carretera de Elota

Los restos de una persona no identificada fueron localizados envueltos en diferentes bolsas de plástico durante la tarde de este sábado 27 de septiembre en la carretera que conecta a Cosalá con el poblado Casas Grandes, en las inmediaciones de Elota.

El hallazgo se registró alrededor de las 15:30 horas, sin embargo, fue horas más tarde cuando las autoridades de seguridad acudieron al punto para atender el reporte.

Personal de seguridad encontró los restos a un kilómetro al poniente de la zona conocida como La Papalota y a 2 kilómetros al oriente del crucero que conecta la carretera a Cosalá con la carretera Internacional México 15, tramo libre Culiacán–Mazatlán.

Refieren que se trata de un solo cuerpo cuyas extremidades fueron desmembradas y colocadas en distintas bolsas de plástico negras. Se habla de que la cabeza, las manos, pies y el tronco se encontraban en bolsas separadas, mientras que algunas partes fueron halladas juntas en una sola.

Fueron elementos de distintas corporaciones policiacas y de la Secretaría de la Defensa Nacional los que arribaron al sitio para dar fe del hecho y entonces asegurar el área.

Más tarde llegó el personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado de los restos a Mazatlán para la práctica de pruebas periciales.