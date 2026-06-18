$!Localizan restos humanos reducidos a osamenta bajo el Puente Negro, en Culiacán

CULIACÁN._ Restos humanos, reducidos prácticamente a osamenta, fueron localizados la tarde de este jueves 18 de junio en las inmediaciones del río Culiacán, a la altura de la colonia Juntas del Humaya. El hallazgo fue reportado alrededor de las 17:50 horas en un área seca ubicada debajo del conocido Puente Negro, donde personas que pasaban cerca de la zona observaron los restos y dieron aviso a las autoridades.

Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano se movilizaron al lugar y confirmaron la presencia del cuerpo, el cual presentaba un avanzado deterioro debido al tiempo que aparentemente permaneció expuesto a la intemperie. De manera preliminar, las autoridades informaron que no fue posible determinar en el sitio la identidad de la víctima ni las circunstancias en que ocurrió su deceso, debido al estado en que fueron encontrados los restos.