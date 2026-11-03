Seguridad
|
Alerta desactivada

Localizan sano y salvo a menor desaparecido en Culiacán; desactivan Alerta Amber

El adolescente de 16 años había sido reportado como desaparecido tras ser visto por última vez la madrugada del lunes 2 de noviembre en un domicilio del fraccionamiento Stanza Toscana
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/11/2026 11:47
03/11/2026 11:47

CULIACÁN. _ José Emilio, de 16 años de edad, fue localizado sano y salvo, por lo que las autoridades ministeriales desactivaron la Alerta Amber que había sido activada para su búsqueda en Culiacán.

El adolescente había sido visto por última vez durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, en un domicilio del fraccionamiento Stanza Toscana, en la capital sinaloense.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el joven se encontraba en ese lugar alrededor de las 00:40 horas, cuando se perdió contacto con él.

Ante la posibilidad de que su integridad física estuviera en riesgo, las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Sin embargo, tras su localización con vida y en buen estado, las autoridades ministeriales desactivaron la alerta, y el adolescente ya se encuentra bajo resguardo de su familia.

#Alerta Ámber
#Culiacán
#Sinaloa
#Búsqueda de Personas
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube