Localizan sano y salvo a menor desaparecido en Culiacán; desactivan Alerta Amber

CULIACÁN. _ José Emilio, de 16 años de edad, fue localizado sano y salvo, por lo que las autoridades ministeriales desactivaron la Alerta Amber que había sido activada para su búsqueda en Culiacán.

El adolescente había sido visto por última vez durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, en un domicilio del fraccionamiento Stanza Toscana, en la capital sinaloense.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el joven se encontraba en ese lugar alrededor de las 00:40 horas, cuando se perdió contacto con él.

Ante la posibilidad de que su integridad física estuviera en riesgo, las autoridades activaron el mecanismo de búsqueda y solicitaron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

Sin embargo, tras su localización con vida y en buen estado, las autoridades ministeriales desactivaron la alerta, y el adolescente ya se encuentra bajo resguardo de su familia.